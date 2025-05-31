L'assistant IA tout-en-un qui réunit les meilleurs outils IA
✅ Texte, image, vidéo, voix, code • Un seul espace • Un accès unique
👉 +80 modèles disponibles : GPT (OpenAI), Claude, Grok, NanoBanana, VEO, Sora...
🚀 +100 assistants IA personnalisables et générateurs de contenus prêts à l'emploi
☑️ Pas de téléchargement requis
☑️ Pas d'abonnement obligatoire
☑️ Accès instantané
Offre d'accès aux outils IA chat et rédaction.
Détails et conditions disponibles sur le formulaire de commande.
💬 “Un seul outil pour tout : texte, image, vidéo, voix. J’ai divisé mon temps de création par deux !”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sophie L.
Coach indépendante
💬 “On a remplacé trois abonnements, nos contenus sont prêts en un temps record.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Julien M.
Entrepreneur
Gagnez +100h de travail et économisez +1000€ sur vos projets
Générez du
contenu en 1 clic
Choisissez un modèle prêt à l’emploi, indiquez vos instructions et obtenez instantanément votre contenu.
▶ Boostez votre visibilité
Contenu optimisé pour le SEO, les réseaux sociaux, la publicité, et bien plus encore.
▶ Gagnez du temps & de l'impact
Obtenez en quelques secondes des textes performants et engageants, prêts à être utilisés pour maximiser vos conversions.
Vos assistants IA
sur mesure
Des assistants intelligents pour stimuler votre créativité, améliorer votre productivité et transformer vos idées.
▶ Optimisez vos idées et projets
Analysez, structurez et obtenez des solutions rapides et précises pour chaque étape de votre travail.
▶ Obtenez des conseils personnalisés
Apprenez, rédigez et résolvez avec une IA qui s’adapte à vos besoins pour des résultats concrets.
Créez des
images et vidéos uniques
Des images et vidéos uniques, inspirées de votre imagination, créées en un instant par l’IA.
▶ Créez sans limites
Transformez vos idées en visuels percutants, sans besoin de compétences en design.
▶ Un rendu professionnel
Générez des images et vidéos sur mesure pour vos projets, publicités et contenus créatifs.
Codez vite, et
mieux
Un assistant IA qui vous aide à coder, peu importe votre niveau.
▶ Écrivez du code en toute simplicité
Développez vos projets sans complexité, avec une aide intelligente et intuitive.
▶ Corrigez et améliorez votre code
Obtenez des suggestions claires et optimisez votre travail en quelques secondes.
Voix vers texte
et texte vers voix
Transformez vos textes en voix off et vos audios en textes, en un clic.
▶ Une transcription rapide et précise
Convertissez votre parole en texte fluide, avec une qualité digne d’un studio.
▶ Une voix professionnelle à portée de main
Donnez vie à vos textes avec une synthèse vocale naturelle et expressive.
👉 Tout est généré pour vous par l’IA, selon vos préférences, votre ton, et votre expertise.
Offre d'accès aux outils IA chat et rédaction.
Détails et conditions disponibles sur le formulaire de commande.
+20 fonctionnalités IA pros regroupées au même endroit
Toutes vos IA préférées réunies. Texte, image, vidéo, voix, code.
Un seul espace. Un accès unique et à vie.
Générateurs de texte
Générez du contenu en choisissant parmi des dizaines de modèles prêts à l'emploi.
Assistants virtuels
Des assistants qui répondent instantanément
à tous vos besoins.
Générateur d'images
Transformez vos idées en visuels percutants, générés instantanément par IA.
Voix off
Donnez vie à vos mots avec des voix réalistes, idéales pour les podcasts, vidéos et plus.
Audio vers texte
Transformez vos fichiers audio et vidéo en documents texte clairs et exploitables.
Clonage de voix
Faites un clone de votre voix
et générez des voix off
depuis celle-ci.
Images dans le chat
Laissez les assistants virtuels
générer des images pertinentes
depuis le chat.
Analyse de fichiers
Envoyez un document (pdf, doc, csv, json...) et échangez avec vos assistants virutels.
Données en temps réel
Les assistants virtuels peuvent parcourir le web et accéder à des données en temps réel.
Isolateur de voix
Isolez les voix des bruits
nuisibles pour une qualité audio maximale.
Analyse de sites web
Partagez un site web et laisser l'IA l'analyser et répondre à toutes vos questions.
Analyse d'images
Téléchargez une image et demandez tout ce que vous voulez à votre assistant.
Recherche sur le web
Exprimez une demande et l'IA parcourt le web pour offrir les meilleurs résultats en un instant.
Assistance au codage
Automatisez la création de code pour les scripts, sites web, et projets techniques.
Analyse de contenu
Évitez le partage de publication à mauvais caractère grâce au classificateur de contenu.
Équipe
Ajouter des collaborateurs sur les projets pour collaborer efficacement et en temps réel.
Espace de travail
Créez différents espaces de travail pour préserver vos projets et votre confidentialité.
Historique de création
Accédez aux contenus précédemment générés pour les revoir ou les réutiliser.
+100 assistants virtuels et générateurs de contenu (agents IA sur mesure)
Assistant Commercial
Aide à booster les
performances commerciales et la force de vente.
Assistant Marketing
Aide à créer des stratégies marketing efficaces
et simples.
Assistant Marque
Aide à construire des
récits de marque
simples et inspirants.
Assistant Emailing
Crée des campagnes
email claires
et engageantes.
Assistant Réseaux Sociaux
Aide à créer des
posts attractifs pour
augmenter l'engagement.
Assistant Publicité
Crée des textes
publicitaires percutants
et engageants.
Assistant Vidéo
Aide à rédiger des
scripts vidéo clairs
et organisés.
Expert Tarification
Aide à fixer le juste prix en fonction du marché et des objectifs financiers.
Assistant Créateur d’Offres
Crée des offres
claires, différenciantes
et rentables.
👉 Vous ne trouvez pas l'assistant que vous cherchez ? Créez le votre sur mesure !
Offre d'accès aux outils IA chat et rédaction.
Détails et conditions disponibles sur le formulaire de commande.
Pourquoi les pros l'adorent ?
😓 Vous passez des heures à créer des contenus pour votre activité, votre site, vos clients
😓 Vous peinez à maintenir une communication régulière avec votre audience
😓 Vos réseaux sociaux et votre newsletter sont négligés par manque de temps
😓 Vous avez du mal à développer votre activité tout en étant disponible pour vos clients actuels
😓 Vous multipliez les abonnement aux outils IA et vous perdez de l'argent
😓 Vos journées sont trop courtes pour tout gérer efficacement
✅ Créez des contenus structurés et adaptés à votre activité en quelques minutes
✅ Accompagnez vos clients avec un suivi régulier et professionnel
✅ Décuplez votre portée sur les réseaux sociaux
✅ Développez votre activité grâce à un marketing efficace et cohérent
✅ Économisez avec un accès à vie à tous les outils IA populaires
✅ Reprenez le contrôle de votre temps
Du temps pour développer votre activité et accompagner vos clients. Du temps pour vous.
"Les pros qui réussissent ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Ce sont ceux qui équilibrent parfaitement accompagnement client et développement business."
Tous les outils IA dont vous avez besoin sont réunis
Tous les modèles de rédaction (GPT, Claude, Grok, etc)
Tous les assistants intelligents
Créateur d'assistants sur mesure
Générateurs de contenu (email, post, article...)
Gestion multi-identités
Générateur d'images
Générateur de vidéos
Classificateur de contenu
Assistant au codage
Clonage de voix
Texte vers audio
Audio vers texte
Isolateur de voix
Classificateur de contenu
Support premium
Offre d'accès aux outils IA chat et rédaction.
Détails et conditions disponibles sur le formulaire de commande.
+10000 utilisateurs nous font déjà confiance
“On utilise AssistantPro pour nos brainstormings, nos communiqués de presse et la rédaction rapide de specs produits. Il centralise ce qu’on faisait avec 3 outils différents.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Julien R.
Fondateur d’une startup tech
“AssistantPro m’aide à structurer mes contenus, créer des programmes personnalisés pour mes clients, et même à rédiger mes newsletters. Un vrai gain de temps dans mon quotidien de coach indépendante.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Marie T.
Coach en développement personnel
“J’ai pu générer des descriptions produits, des emails de relance, et du contenu SEO en quelques minutes. L’assistant est rapide, pertinent et vraiment adapté à notre quotidien.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Amel K.
Responsable marketing dans l’e-commerce
“Je l’utilise pour créer des trames de présentations client, synthétiser des briefs, ou rédiger des posts LinkedIn à forte valeur ajoutée. C’est mon copilote au quotidien.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Vincent B.
Consultant en stratégie
“Je m’en sers pour reformuler mes cours, m’aider à comprendre certains concepts juridiques et même pour préparer mes fiches de révision. Un outil super utile dans mes études.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Sophia D.
Étudiante en droit
“Je l’utilise pour débloquer mon écriture, trouver des idées de chapitres ou peaufiner mes dialogues. AssistantPro me permet d’aller plus vite tout en gardant mon style.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Clément J.
Auteur indépendant
“Les générateurs de contenu sont ultra-efficaces pour mes calendriers éditoriaux, mes scripts de reels ou mes publications engageantes. Je ne pourrais plus m’en passer.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Fatou N.
Community Manager freelance
“Je l’utilise pour créer de la documentation technique, m’assister dans mes prompts pour l’IA, et même générer du contenu marketing pour mes landing pages. Hyper complet.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Thomas E.
Développeur web freelance
“J’ai trouvé un allié pour rédiger mes fiches pratiques, mes guides clients, et même mes contenus de formation. L’interface est intuitive et les résultats sont pros.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Elsa M.
Thérapeute holistique
“AssistantPro me fait gagner un temps fou pour créer mes supports, rédiger mes quizz et automatiser mes synthèses. Un outil précieux pour tout formateur.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Yann L.
Formateur en entreprise
“Je m’en sers pour générer des offres d’emploi, des mails de communication interne et même structurer des entretiens d’évaluation. Simple et polyvalent.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Inès C.
Responsable RH
“J’ai utilisé AssistantPro pour créer des posts pour nos réseaux, rédiger notre site web, et même améliorer nos annonces de recrutement. Accessible même sans compétences tech.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Alexandre G.
Entrepreneur dans la restauration
Offre d'accès aux outils IA chat et rédaction.
Détails et conditions disponibles sur le formulaire de commande
Des formules sur mesure qui s'adaptent à vos besoins
OFFRE - ACCÈS À VIE
Idéal pour découvrir
27€
Paiement unique
50.000 tokens/mois
IA Chat
IA Rédaction
IA Image
IA Vidéo
IA Code
IA Transcription
IA Voix-off
IA Isolation
IA Modération
Support standard
Growth
Pour un usage régulier
29€
/mois sans engagement
200.000 tokens/mois
Disponible sur l'outil
IA Chat
IA Rédaction
IA Image
IA Vidéo
IA Code
IA Transcription
IA Voix-off
IA Isolation
IA Modération
Support premium
Business
Accélérer la croissance
49€
/mois sans engagement
400.000 tokens/mois
Disponible sur l'outil
IA Chat
IA Rédaction
IA Image
IA Vidéo
IA Code
IA Transcription
IA Voix-off
IA Isolation
IA Modération
Support premium
Unlimited
Pour un usage intensif
99€
/mois sans engagement
1.000.000 tokens/mois
Disponible sur l'outil
IA Chat
IA Rédaction
IA Image
IA Vidéo
IA Code
IA Transcription
IA Voix-off
IA Isolation
IA Modération
Support premium
Ces formules sont également disponibles en paiement annuel : Growth 290€/an, Business 490€/an, Unlimited 990€/an (–20% vs mensuel). Des packs de crédits sans abonnement sont aussi proposés : 50.000 crédits 14€, 200.000 crédits 39€, 400.000 crédits 69€. Ces offres optionnelles sont disponibles sur la plateforme.
Rejoignez AssistantPro sur cette page pour recevoir vos 2 cadeaux de bienvenue GRATUITS
▶ 🎁 CADEAU n°1 — Créez vos propres assistants personnalisés sur mesure
Imaginez avoir un assistant IA 100% configuré pour votre métier, qui connaît votre ton, vos préférences et vos besoins. C’est exactement ce que permet cette fonctionnalité : vous créez vos propres assistants personnalisés en quelques clics.
Vous définissez leurs instructions, leurs objectifs et même leur style d’écriture, pour qu’ils produisent toujours le résultat attendu, que ce soit pour rédiger des textes, générer des idées ou répondre à vos clients.
Résultat : vous gagnez un temps précieux et éliminez les tâches répétitives, tout en obtenant une qualité constante dans vos contenus et communications.
▶ 🎁 CADEAU n°2 — Assistance privée 7j/7 pour répondre à vos questions
Avec l’assistance privée, vous n’êtes jamais seul face à un blocage. Notre équipe est disponible 7 jours sur 7, même le week-end, pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans l’utilisation de la plateforme.
Que vous ayez besoin d’un conseil stratégique pour mieux exploiter l’IA ou d’une aide technique pour résoudre un problème, vous obtenez une réponse rapide et personnalisée.
Ce soutien continu vous permet d’avancer sans interruption, d’apprendre plus vite et de tirer le maximum de valeur de votre accès.
Voici ce que vous allez obtenir aujourd'hui
COÛT HABITUEL
(AVEC PLUSIEURS OUTILS)
150€/mois
1800€/an
❌ Pas d'accès à vie
❌ Plusieurs outils à gérer
❌ Abonnements multiples
❌ Pas de générateurs prêt à l'emploi
❌ Pas d’assistants pré-configurés
❌ Aucun bonus inclus
❌ Mises à jour non prioritaires
❌ Confidentialité douteuse
❌ Support classique
OFFRE PROMOTION DISPONIBLE SEULEMENT ICI POUR UNE DURÉE LIMITÉE
27€
Un seul paiement pour un accès à vie !
Au lieu de 150€/mois d'abonnements
🔹 Accès immédiat à la plateforme 100% en ligne, sans installation ni configuration technique
🧠 Toutes les IA réunies au même endroit (GPT, Claude, Grok, etc)
✅ Un accès unique à vie et des mises à jour constantes
🧭 Une interface intuitive, pensée pour les non-techs : 0 complexité, 100% productivité
📲 Utilisable depuis n’importe quel appareil, à tout moment, 24h/24
🌍 Disponible en plusieurs langues, pour élargir votre audience ou traduire facilement vos offres
🔒 Une plateforme sécurisée, hébergée en Europe et respectueuse de vos données
⏱️ Des heures gagnées chaque semaine, un gain d’énergie et de clarté, dès le premier jour d’utilisation
🤖 Des assistants virtuels spécialisés prêts à l’emploi, optimisés pour votre activité
🧠 Une IA formée à votre métier, bien plus efficace qu’un ChatGPT générique
⚡️ Un usage confortable sans limite de durée, 50.000 crédits IA inclus chaque mois
✍️ Des générateurs de textes ultra-rapides, pour créer posts, emails, pages de vente, programmes, idées… en quelques secondes
💡 Des idées de contenus multiples, générées par l’IA à la demande selon vos besoins
💬 Des réponses instantanées et personnalisées pour vos clients ou prospects
📈 Une qualité de communication pro, même si vous n’avez pas de copywriter ou de community manager
💰 Un levier concret pour vendre plus et mieux, sans avoir à tout faire vous-même
🎁 CADEAU 1 : Créateur d'assistants personnalisés sur mesure
reprise à une autre
🎁 CADEAU 2 : Assistance privée 7j/7 pour répondre à vos questions
En cliquant sur le bouton orange, vous arriverez sur un bon de commande sécurisé. Une fois complété, vous recevrez instantanément vos identifiants par email pour vous connecter à AssistantPro et accéder à l'outil à vie.
FAQ
AssistantPro est une plateforme intelligente qui vous permet de générer du contenu (texte, image, vidéo, voix, code...) et utiliser des assistants IA spécialisés selon vos besoins métiers (marketing, coaching, RH, rédaction, etc.), le tout via une interface simple et intuitive.
La plateforme fonctionne de manière simple et intuitive. Il suffit de sélectionner un modèle ou un assistant, d’indiquer ses instructions et de générer le contenu en quelques secondes. Tout se fait directement en ligne, sans installation ni configuration complexe.
Vous pouvez générer une grande variété de contenus : textes marketing, posts réseaux sociaux, images, scripts, vidéo, articles de blog, emails, fiches produits, quizz, supports pédagogiques, plans d’action, et bien plus encore.
La plupart de nos utilisateurs sont opérationnels en moins de 10 minutes. Notre interface intuitive et notre support vous permettent d'être efficace dès le premier jour.
Absolument pas. La plateforme est conçue pour tous les profils, que vous soyez indépendant, chef d’entreprise, étudiant ou salarié. Il vous suffit de remplir des champs simples pour que l’assistant fasse le reste.
Tout à fait. Vous pouvez configurer vos propres assistants ou générateurs de contenu, en fonction de votre activité, de vos objectifs ou de vos cas d’usage spécifiques.
Oui, tous les contenus générés sont entièrement modifiables. Vous pouvez ajuster le ton, le style et le contenu pour qu'ils correspondent parfaitement à votre approche.
AssistantPro repose sur des assistants spécialisés et des générateurs configurés pour des cas d’usage précis. Vous ne partez pas de zéro : tout est structuré pour vous guider et obtenir des résultats directement exploitables.
Oui. La plateforme est généraliste mais personnalisable. Que vous soyez dans l’éducation, le coaching, la tech, le commerce, la formation, la création de contenu ou n'importe quel autre secteur, vous trouverez des assistants adaptés ou pourrez les configurer à vos besoins.
Oui. Chaque génération de contenu via AssistantPro est unique et produite en temps réel par l’intelligence artificielle, en fonction des informations que vous fournissez. Les textes ne sont ni copiés, ni réutilisés d’autres sources. Vous obtenez des résultats originaux et personnalisés à chaque utilisation.
Non. L’offre Accès à vie – 27€ inclut déjà 50 000 tokens / mois, utilisables sans abonnement avec les outils AI Chat et AI Rédaction.
Si vous souhaitez accéder aux outils avancés (AI Code, AI Image, AI Vidéo, AI Transcription, AI Voix-off, AI Isolation, AI Modération) ou obtenir d'avantage de crédits, vous pourrez choisir ensuite — si vous le souhaitez — un forfait mensuel/annuel ou un pack de crédits.
Ces options sont disponibles directement dans la plateforme, en toute liberté.
Chaque action (réponse d’un assistant, génération de contenu, etc.) consomme un certain nombre de crédits, selon le modèle IA utilisé et la complexité de la tâche. Vous pouvez suivre votre consommation en temps réel depuis votre espace utilisateur.
Accès à vie – 27€ (paiement unique) : 50 000 tokens/mois, utilisables avec AI Chat et AI Rédaction.
Options complémentaires (facultatives) :
Forfaits mensuels/annuels à partir de 29€/mois pour accéder à tous les outils avancés et à un quota de crédits plus élevé.
Packs de crédits à l’unité, sans abonnement, à partir de 14€.
Vous pourrez consulter toutes les formules et choisir celle qui vous convient directement depuis votre espace utilisateur.
Oui, nous mettons la confidentialité et la sécurité au cœur de notre plateforme. Vos données ne sont ni revendues, ni utilisées à des fins commerciales, et vous gardez le contrôle sur tout ce que vous produisez.
Rejoignez la communauté des pros qui réussissent
Plus de 10000 utilisateurs utilisent déjà AssistantPro pour transformer leur quotidien et développer leur activité.
"Le meilleur investissement que j'ai fait pour mon entreprise depuis 5 ans."
Offre d'accès aux outils IA chat et rédaction.
Détails et conditions disponibles sur le formulaire de commande
Cliquez sur le bouton orange pour accéder à la plateforme en moins de 3 minutes
COÛT HABITUEL
(AVEC PLUSIEURS OUTILS)
150€/mois
1800€/an
❌ Pas d'accès à vie
❌ Plusieurs outils à gérer
❌ Abonnements multiples
❌ Pas de générateurs prêt à l'emploi
❌ Pas d’assistants pré-configurés
❌ Aucun bonus inclus
❌ Mises à jour non prioritaires
❌ Confidentialité douteuse
❌ Support classique
OFFRE PROMOTION DISPONIBLE SEULEMENT ICI POUR UNE DURÉE LIMITÉE
27€
Un seul paiement pour un accès à vie !
Au lieu de 150€/mois d'abonnements
🔹 Accès immédiat à la plateforme 100% en ligne, sans installation ni configuration technique
🧠 Toutes les IA réunies au même endroit (GPT, Claude, Grok, etc)
✅ Un accès unique à vie et des mises à jour constantes
🧭 Une interface intuitive, pensée pour les non-techs : 0 complexité, 100% productivité
📲 Utilisable depuis n’importe quel appareil, à tout moment, 24h/24
🌍 Disponible en plusieurs langues, pour élargir votre audience ou traduire facilement vos offres
🔒 Une plateforme sécurisée, hébergée en Europe et respectueuse de vos données
⏱️ Des heures gagnées chaque semaine, un gain d’énergie et de clarté, dès le premier jour d’utilisation
🤖 Des assistants virtuels spécialisés prêts à l’emploi, optimisés pour votre activité
🧠 Une IA formée à votre métier, bien plus efficace qu’un ChatGPT générique
⚡️ Un usage confortable sans limite de durée, 50.000 crédits IA inclus chaque mois
✍️ Des générateurs de textes ultra-rapides, pour créer posts, emails, pages de vente, programmes, idées… en quelques secondes
💡 Des idées de contenus multiples, générées par l’IA à la demande selon vos besoins
💬 Des réponses instantanées et personnalisées pour vos clients ou prospects
📈 Une qualité de communication pro, même si vous n’avez pas de copywriter ou de community manager
💰 Un levier concret pour vendre plus et mieux, sans avoir à tout faire vous-même
🎁 CADEAU 1 : Créateur d'assistants personnalisés sur mesure
🎁 CADEAU 2 : Assistance privée 7j/7 pour répondre à vos questions
En cliquant sur le bouton orange, vous arriverez sur un bon de commande sécurisé. Une fois complété, vous recevrez instantanément vos identifiants par email pour vous connecter à AssistantPro et accéder à l'outil à vie.
Tous droits réservés. © 2025 Assistant Pro